Berrettini super a Wimbledon è sua la finale

Il romano vola in finale di Wimbledon: è il primo italiano a riuscirci

Matteo Berrettini scrive il suo nome nell’Olimpo del tennis azzurro, 45 anni dopo Panatta al Roland Garros del ’76 l’Italia torna in finale di singolare maschile in uno Slam. Proprio oggi, 9 luglio, Adriano Panatta compie 71 anni e miglior regalo non poteva proprio esserci.

Berrettini ha sconfitto in semifinale Hubert Hurkacz, n. 18 del mondo, per 6-3, 6-0, 6-7 (3/7), 6-4 al termine di 2 ore e 38′ di grandissimo tennis.

“Non ho parole, mi serviranno un paio d’ore per capire cosa ho fatto”, ha detto alla fine euforico. “Sono felicissimo, è arrivata la mia famiglia, ho tutto il mio team vicino, è fantastico. E’ un sogno troppo grande, non lo avrei mai immaginato. Dopo il 3° set, che pensavo di poter vincere, mi sono detto che dovevo reagire e il risultato è arrivato. Quando due anni fa giocai sul centrale contro Federer persi nettamente ma mi divertii lo stesso. Quell’esperienza mi ha aiutato oggi a vincere. Domenica io e l’Italia in finale agli Europei? Porterò la bandiera, speriamo sia una grande giornata. Devo crederci”. In finale il vincente della sfida tra Djokovic e Shapovalov sfiderà il nostro campione.