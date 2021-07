LETTERATURE Festival Internazionale di Roma – XX edizione

dal 21 al 25 luglio 2021

Torna, storica manifestazione della Capitale a cura dell’, promossa da. L’evento fa parte del programma dell’ed è organizzata da. Il Festival è in collaborazione con Institut français, American Academy e British Council.

Al centro dell’edizione 2021 del Festival, che quest’anno compie vent’anni, saranno cinque serate allo Stadio Palatino, a cura di Andrea Cusumano e Lea Iandiorio, con la regia di Fabrizio Arcuri. Da sempre il racconto e la parola hanno accompagnato aspirazioni, dolori, gioie, sogni, immagini. Oggi più̀ che mai la parola di poeti e scrittori può̀ aiutare a “leggere il mondo”, che diventa dunque il tema portante della manifestazione: saranno tante le voci, non solo della letteratura e della poesia, a esprimersi su questo argomento, portando la loro esperienza e la loro interpretazione sul tema.

Nuovo il format, concepito come uno spettacolo tra le arti, un’esperienza sinestetica in cui le diverse arti espressive si intrecciano in un dialogo connesso, grazie alla straordinaria location dello Stadio Palatino che rende lo spazio protagonista, un tutt’uno con la narrazione. In questo contesto site-specific, cuore pulsante è l’opera dei MASBEDO che dialoga sia con gli artisti, sia con il pubblico, dando vita ogni sera a un evento esperienziale sempre nuovo.

“Roma capitale della cultura conferma a livello internazionale la sua centralità e rilevanza. Nei prossimi giorni sveleremo il programma composto da scrittori di fama internazionale. Una piccola anticipazione: saranno 25 gli autori protagonisti dell’evento, cinque per ogni serata. Tra questi Jonathan Coe, Cristina Morales e il vincitore o la vincitrice del Premio Strega 2021, solo per citarne alcuni. La letteratura ci permette di ‘Leggere il mondo’, conoscere, scoprire, fare esperienza attraverso nuovi punti di vista. Ringrazio l’Assessora Fruci, l’Istituzione Biblioteche e i curatori: Roma riparte con le sue eccellenze culturali”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Per i suoi primi 20 anni LETTERATURE, Festival Internazionale di Roma cambia location, si svolgerà infatti allo Stadio Palatino e cambia anche format: la letteratura, gli autori dialogheranno con l’arte dei MASBEDO e con la meravigliosa cornice archeologica che ci ospiterà per le cinque serate. Altra novità di questa nuova edizione: alcuni autori che la sera saranno allo Stadio Palatino visiteranno anche alcune Biblioteche diffuse sul territorio. Ringrazio sia l’istituzione Biblioteche che i curatori, Lea Iandiorio e Andrea Cusumano, per il grande lavoro portato avanti. Così dal 21 al 25 luglio romani e turisti potranno – seppur con le dovute cautele – godere la bellezza di Roma e la scoperta di un programma di autori italiani e internazionali che verranno nella nostra città per vivere insieme, di nuovo, la cultura” dichiara Lorenza Fruci Assessora alla Crescita culturale di Roma.

“Abbiamo pensato ad un Festival che dialoghi in modo originale con il sito attraverso la realizzazione di un’installazione immersiva e dal forte impatto emotivo ad opera dei MASBEDO. Un luogo artisticamente connotato che accolga il pubblico ed esalti la letteratura”, affermano i curatori del programma Andrea Cusumano e Lea Iandiorio.

“Il titolo di quest’anno del nostro Festival ‘Leggere il mondo’ vuole offrire uno sguardo nuovo attraverso gli occhi e l’immaginazione di chi, per propria vocazione, indaga e cerca tracce originali per guardare al futuro. Per Biblioteche di Roma questa ventesima edizione del Festival è particolarmente significativa perché coincide con un periodo di grande impegno per rendere ancora più utile ed essenziale la propria vocazione culturale”, dichiara Vittorio Bo, Commissario straordinario Biblioteche di Roma.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi.