Mal di social, quali terapie? Approfondimento a Digitale Italia

Petriello: Tv e media sono chiamati ad una maggiore responsabilità

Due ore al giorno, questo in media il tempo trascorso sui social network in Italia nell’ultimo anno, secondo il rapporto We Are Social 2021. Facebook, Instagram, Tik Tok, continuano a crescere, complice la pandemia che ha spostato on line i momenti di socialità. Quali sono gli effetti della iperconnessione, ci sono delle regole online da rispettare, come tutelare le persone più vulnerabili? A Digitale Italia, nuovo approfondimento dedicato all’uso dei social network. Ospiti del format web ideato da Aidr: Melania Petriello, giornalista e autrice TV e Ruggero Parrotto, manager d’azienda e socio Aidr. “I media hanno un ruolo importantissimo – ha sottolineato nel suo intervento la giornalista Melania Petriello, in questo momento estremamente delicato sono chiamati infatti ad una maggiore responsabilità. I ragazzi che si formano una opinione sulla rete hanno bisogno di strumenti che li aiutino al discernimento.” “Non basta la regolamentazione dei social – ha proseguito Ruggero Parrotto, è necessario condurre i ragazzi in un percorso consapevole all’uso dei social network. Questo è possibile soltanto investendo nella diffusione della cultura digitale, che deve necessariamente essere trasversale.”

Vedi la puntata qui https://www.aidr.it/mal-di-social-terapia-durto-per-gli-adolescenti-video/

Ascolta la puntata qui https://www.aidr.it/mal-di-social-terapia-durto-per-gli-adolescenti-podcast/