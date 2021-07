Oroscopo di Paolo Fox, segni al top di AGOSTO da Scorpione a Pesci

Andiamo a scoprire la seconda parte dell’oroscopo di agosto con le previsioni di Paolo Fox liberamente estratte dal libro “L’Oroscopo 2021”.

Scorpione: Il vostro rapporto di coppia sarà davvero al top, se però non lo rovinerete con una dose di gelosia che vi porta sempre a dubitare della fedeltà del vostro partner. Evitate le scappatelle extraconiugali o i rapporti con un’altra persona se siete già impegnati. Meglio non rischiare. In compenso avrete un vigore davvero sorprendente che vi spingerà a fare tante cose senza mai stancarvi, curando soprattutto la vostra forma fisica.

Sagittario: Se stavate pensando di chiudere una relazione, agosto vi farà ricredere e addirittura vi offrirà l’occasione per capire che la persona che avete accanto è quella giusta, aiutandovi anche a risvegliare emozioni da tempo sopite. I single riacquisiranno una forte carica seduttiva, arma che in questo periodo sarà decisamente vincente per fare colpo sugli altri. State attenti al vostro modo di parlare, spesso troppo diretto e spontaneo.

Capricorno: Agosto non è bello se non è litigarello e allora ecco che potrebbero facilmente sorgere discussioni legate alla gelosia o a divergenze su dove andare in vacanza. I single prima di iniziare una storia dovranno capire cosa vogliono, farsi un esame e soprattutto superare certi preconcetti riguardo all’amore e al rapporto di coppia. In compenso sarete molto più aperti a nuove conoscenze e amicizie, più reattivi e dinamici a livello di gruppo.

Acquario: State attenti ai colpi di sole, soprattutto alle sbandate estive. Facile perdere la testa dietro una persona che risulterà seducente e attraente, ma non fatevi troppe illusioni, perché potrebbe essere soltanto in cerca di avventure. Non è certamente questo il mese dei grandi innamoramenti e delle storie serie. Cercate di evitare polemiche e discussioni, non è necessario, né utile, imporre sempre e solo il vostro punto di vista.

Pesci: Ad agosto c’è voglia di spensieratezza, relax, leggerezza, divertimento, non di serietà e polemiche. Il vostro desiderio di evasione potrebbe non essere compreso appieno dal vostro partner dando luogo a discussioni che farete molto bene a mettere subito a tacere parlando chiaro. Eventuali litigi potranno essere compensati tuttavia con una discreta carica di erotismo che vi aiuterà a piegare certe resistenze e a superare al meglio i momenti più critici.

