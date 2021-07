L’estate di Paolo Fox: oroscopo di AGOSTO da Ariete a Bilancia

Scopriamo il mese di agosto con le previsioni di Paolo Fox estratte dal suo libro L’Oroscopo 2021. Ecco i primi segni da Ariete a Bilancia.

Ariete: Attenti alla gelosia, in questo mese si farà sentire e potrebbe rovinare un’affinità di coppia davvero eccezionale, un’intensità passionale ed erotica che desideravate da tempo. Evitate anche di imporre troppo le vostre decisioni in merito a vacanze e mete in cui soggiornare. Le ferie vi daranno un vigore inaspettato e sentirete un forte dinamismo che vi spingerà a praticare tanto sport e del sano divertimento.

Toro: Agosto è il mese delle vacanze che potrebbe risvegliare la vita di coppia ma anche far emergere una certa noia che caratterizza ormai un rapporto. Quindi cercate di vivacizzare al meglio la vostra intimità creando le giuste occasioni. Questo mese sarà per voi molto positivo nel campo della socialità. Farete nuove amicizie, conoscerete persone interessanti e curerete di più e meglio il vostro benessere fisico finora trascurato.

Gemelli: E’ bello rendere pubblici i momenti in cui si sta in vacanza, ma fate attenzione a ciò che condividerete sui social perché una foto apparentemente innocua potrebbe dar luogo ad equivoci ed ingenerare polemiche sia a livello sentimentale che familiare e professionale. Per i single si prospetta un mese ricco di avventure occasionali e gustosi flirt sotto l’ombrellone. Stare in ferie vi consentirà un maggiore contatto con l’aria aperta e la natura.

Cancro: Sarà un mese interessante sotto il profilo relazionale, perché da una chiacchierata in spiaggia o durante una gita in montagna, potrebbe nascere una piacevole amicizia e anche dei rapporti positivi e duraturi sia di carattere sentimentale che professionale. Le coppie potranno vivere momenti molto ricchi di passione, ma non mancheranno le discussioni, magari per uno sguardo di troppo ad un’altra persona. Siate vigili e prudenti.

Leone: Il fascino non vi manca e agosto è solitamente il mese delle forti attrazioni fisiche. Siate spensierati e leggeri e non cercate di imporre troppo le vostre condizioni a chi si approccerà a voi per conquistarvi. Chi ama stare in compagnia avrà tutte le carte in regola per giocarsi il ruolo del leader super ricercato da tutti per la sua simpatia. Per i single si ravvisano ottime occasioni per flirt estivi e conoscenze intriganti.

Vergine: Il rapporto di coppia ritroverà stimoli, intensità, condivisione, sentimenti che negli ultimi tempi si erano un po’ spenti. I single non devono aspettarsi nulla di che da questo agosto, meglio accontentarsi di avventure occasionali e passeggere. Non è adesso il momento di trovare l’anima gemella. Se volete fare nuove amicizie avrete soltanto l’imbarazzo della scelta ma dovrete superare un’iniziale diffidenza e chiusura tipica di voi.

Bilancia: Finalmente nella coppia ci sarà la possibilità di quei chiarimenti che finora non è stato possibile avere, troppo presi da altre questioni. I single potranno davvero avere un agosto di fuoco, ma non in relazione alle temperature, quanto alla passione che una nuova conoscenza saprà accendere in loro. Sarete comunque molto attivi soprattutto sul fronte delle relazioni con la partecipazione ad eventi, comitive e vacanze di gruppo.

