Invasion of the blood farmers, Criminally insane e Nightbeast sono i tre nuovi inediti horror della collana Horrible Tapes

Dopo aver distribuito in dvd The children, Jesse James meets Frankenstein, The horrible house on the hill e i cult diretti dal maestro del trash Ed Wood, Horrible Tapes torna a deliziare i collezionisti e fan irriducibili della celluloide di genere lanciando su disco digitale tre rarità inedite disseppellite dal sottobosco underground dell’horror.

Tutti in versione originale provvista di sottotitoli italiani, sono infatti disponibili Invasion of the blood farmers – L’invasione dei contadini assassini di Ed Adlum, Criminally insane – La grassa grossa follia omicida di Ethel di Nick Millard e Nightbeast – La bestia notturna venuta dallo spazio di Don Dohler.

Invasion of the blood farmers – L’invasione dei contadini assassini (1972) Un gruppo di contadini della contea di Westchester, New York, pianificano di resuscitare la loro regina utilizzando il sangue drenato dai malcapitati cittadini che cadono nelle loro trappole.

Criminally insane – La grassa grossa follia omicida di Ethel (1975) Dimessa dall’ospedale psichiatrico, Ethel va a vivere con sua nonna, ma sviluppa presto un insaziabile appetito, tanto che l’anziana mette sotto chiave le scorte di cibo, preoccupata per la salute della nipote, Ethel, però, la uccide e, ormai senza freni, soddisfa la sua fame uccidendo chiunque osi ostacolarla.

Nightbeast – La bestia notturna venuta dallo spazio (1982) A bordo di una navicella spaziale, un sanguinario alieno si schianta nei pressi di una piccola cittadina americana, dove comincia a mietere vittime mentre uno sceriffo tenta in ogni modo di fermarlo.

In uscita il 30 Settembre 2021 per Spaghetti Horror, Invasion of the blood farmers – L’invasione dei contadini assassini, Criminally insane – La grassa grossa follia omicida di Ethel e Nightbeast – La bestia notturna venuta dallo spazio sono acquistabili in esclusiva da questa pagina: https://www.spaghettihorror.it/prodotto/horrible-tapes-video-pack-promo-3-dvd-uscite-settembre-2021/

Per i primi 50 pre-order di tutti e tre i titoli è prevista l’offerta speciale al prezzo di euro 29.90 inclusa spedizione, anziché euro 44.70.