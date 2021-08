Papa “Vaccinarsi e’ un atto d’amore”

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – "Vaccinarci e' un modo semplice di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei piu' vulnerabili". Lo scrive su Twitter Papa Francesco, che pubblica anche un videomessaggio sui vaccini rivolto ai popoli dell'America Latina. "Con spirito fraterno – dice il Papa nel video -, mi unisco a questo messaggio di speranza in un futuro piu' luminoso. Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli altri. Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorita' competenti, e' un atto di amore. E contribuire a far si' che la maggior parte della gente si vaccini e' un atto di amore. Amore per se' stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli. L'amore e' anche sociale e politico, c'e' amore sociale e amore politico, e' universale, sempre traboccante di piccoli gesti di carita' personale capaci di trasformare e migliorare le societa'". "Vaccinarci – ha sottolineato il Pontefice – e' un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei piu' vulnerabili. Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire con il suo piccolo granello di sabbia, il suo piccolo gesto di amore. Per quanto piccolo sia, l'amore e' sempre grande. Contribuire con questi piccoli gesti per un futuro migliore". "Grazie Papa Francesco", commenta su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza. (ITALPRESS). sat/red 18-Ago-21 09:44