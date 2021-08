Arriva il Pet Camper Tour. Lascia una dedica per il tuo animale del cuore ai nostri videomaker, incontra i testimonial, partecipa ad utili incontri e ricevi gadget. Ingresso gratuito

Ciak, si gira!Una video dedica del cuore per il proprio amico a quattrozampe? Arriva per la prima volta il «Pet Camper Tour», un progetto che nella sua prima fase toccherà le regioni Umbria e Lazio con una serie di tappe nelle quali sarà possibile affidare i propri sentimenti alla bravura dei video maker per raccontare i momenti più belli, ma anche le storie più emozionanti, con cani, gatti, pappagalli, conigli (e non solo) inseparabili compagni di avventura.

Un omaggio al celebre e variopinto camper del programma tv cult “Stranamore”, condotto dall’indimenticabile Alberto Castagna, che, tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000, ha percorso in lungo e in largo le vie e le piazze d’Italia per ricucire storie d’amore infrante o lanciare dichiarazioni. Protagonisti di questa iniziativa saranno, invece, gli animali ai quali, come gesto di gratitudine, sarà possibile dedicare dei video messaggi, che saranno poi raccolti dall’associazione Pet Carpet – ente culturale e educativo per la salvaguardia degli animali e dell’ambiente – e potranno accedere alla finale della quarta edizione del Pet Carpet Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, ideata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, che ogni anno raccoglie centinaia di corti a tema. Dall’1 al 5 settembre il Pet Camper Tour, reso possibile grazie alla collaborazione tra due importanti

marchi Vitakraft e Pet Store Conad, ospiterà anche tanti appuntamenti per sottolineare l’importanza di sensibilizzare ed educare al rispetto dei pet. Ecco, quindi, che dalle 10.00 alle 19.00 in ogni tappa sarà possibile incontrare esperti, volontari, veterinari, attori, autori di libri o brani musicali, ma anche personaggi dei cartoon o delle favole, pronti a confrontarsi con il pubblico in totale sicurezza nelle piazze all’aperto di:

– 1 settembre Terni centro commerciale il Polo a Borgo Rivo,

– 3 settembre Roma centro commerciale Porta di Roma,

– 4 settembre Colleferro Area parking Pet Store Conad,

– 5 settembre Lunghezza Parco divertimenti Fantastico Mondo del Fantastico Castello di Lunghezza.

Tra i presenti gli attori Enzo Salvi e Milena Miconi, il giornalista e conduttore Michele Cucuzza, il mago comico e influencer Raffaello Corti, ma anche i cantautori Stefano Borgia, Paolo Audino, lo scrittore Vittorio Rombolá e tanti altri.

Tra le mission non poteva mancare quella solidale. Al termine di ogni giornata il camper si sposterà in vari rifugi per consegnare grandi quantità di cibo ai volontari ed aiutare così gli animali meno fortunati.