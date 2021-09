ROMA (ITALPRESS) – Nuovo incremento dei casi Covid in Italia. I nuovi positivi – a quanto si apprende dalla lettura del bollettino del ministero della Salute – sono 6.503, oltre mille in piu' rispetto ai 5.498 registrati ieri. I deceduti sono 69, in calo rispetto ai 75 di ieri. I guariti sono 7.774, mentre gli attualmente positivi decrescono di 1.347 scendendo a 136.578. (ITALPRESS). tai/fil/red 01-Set-21 18:23