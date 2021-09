No vax: proteste in tutto il mondo contro Green Pass – Video

Cosa sta succedendo nel mondo? I no vax continuano a protestare contro l’introduzione del Green Pass obbligatorio.

La protesta del mondo si divide sui vaccini: un mondo in protesta con gli scontri più violenti che si registrano questa estate ad Atene, ma è di questi giorni la notizia che i manifestanti stanno protestando in tutto il mondo contro il Green Pass, in Francia, in Svizzera, in Inghilterra, in Italia.

In Francia invece si parla di proteste con marce per la libertà, diverse le persone scese in piazza pacificamente facendo dei pic nic in silenzio, occupando il suolo pubblico. Tra loro c’è anche chi dice di essersi vaccinato ma di essere contrario al Green Pass. In Svizzera anche i giovani sono scesi in strada con gli striscioni per protestare e tanti altri paesi del mondo stanno continuando a rivoltarsi contro questa “dittatura”.

Video