Roma, riaprono le scuole ma i cinghiali vanno a spasso per la città – Video

Sempre più cinghiali in città, da Torino a Roma ogni 48 ore c’è un incidente stradale.

Per niente spaventati non solo dagli uomini ma soprattutto dal traffico di Roma, i cinghiali passeggiano indisturbati. L’ultimo video, diventato virale ieri, mostra una famigliola di almeno una decina di cuccioli con mamma è papà che scorazzano per via trionfale ai lati della carreggiata passando in mezzo ad auto e pedoni.

Capitano spesso queste scene per le strade di Roma, ma si troverà una soluzione a questo problema?

Video