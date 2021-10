NAPUL’E’ il drink dedicato a Napoli di Gioacchino Coppola

DRINK: NAPUL’E’

BARTENDER: Gioacchino Coppola, bar manager del Riserva RoofTop di Napoli Gioacchino Coppola, bar manager deldi Napoli

INGREDIENTI:

40 ml vodka

10 ml Limoncello Pallini

10 ml bitter Campari

10 ml succo di pompelmo rosa e ginger ale



Garnish: pompelmo rosa



PREPARAZIONE:

Versare il Limoncello Pallini, il bitter e la vodka in uno shaker, shakerare, versare in un bicchiere e riempire con la bevanda allo zenzero composta da succo di pompelmo rosa e ginger ale.

IL DRINK:

E’ un all day cocktail rinfrescante, il drink Napul’è, adatto a tutti i gusti e palati, realizzato da Gioacchino Coppola, bar manager di Riserva RoofTop, nuova apertura con vista sul golfo di Napoli. Una doppia dedica alla città di Napoli: da una parte per l’ingrediente principale del drink, il Limoncello Pallini, premiato con la Medaglia d’Oro del Concours Mondial de Bruxelles 2020 allo Spirit Selection e con il Quality Award 2021, liquore naturale prodotto dal 1875, ottenuto dall’infusione di scorze dei limoni IGP Sfusato, coltivati con metodi tradizionali e raccolti a mano sulle terrazze della Costiera Amalfitana. Dall’altra, Napoli rappresenta il luogo del ritorno a casa per il bartender Coppola, che si ispira anche al colore unico dei tramonti della città, con l’utilizzo del pompelmo rosa.

Crediti Photo: Marco Baldassarre