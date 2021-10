WhatsApp, Instagram e Facebook down: app irraggiungibili in tutto il mondo

Problemi per WhatsApp, Instagram e Facebook. A segnalarli gli utenti su Twitter, ma anche il sito downdetector.com che tiene conto dei disservizi dei diversi canali social e chat. Secondo il sito, Whatsapp avrebbe problemi a partire dalle 17:30 circa ora italiana, così come Instagram e Facebook.

“Sorry, something went wrong”, è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte per Instagram, con il feed che non si aggiorna e WhatsApp che al momento risulta bloccato.”Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti”, ha scritto su Twitter Andy Stone, direttore della comunicazione per la società di Menlo Park. Che ha aggiunto: “Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi”. Proprio sul social dei cinguettii, l’unico dei principali che ha continuato a funzionare regolarmente, la notizia del malfunzionamento si è diffusa attraverso gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown, che sono diventati velocemente trend topic.