Covid, Draghi “I vaccini sono sicuri e salvano vite”

ROMA (ITALPRESS) – "Il messaggio ai nostri concittadini deve essere molto chiaro. I vaccini sono sicuri. I vaccini salvano vite". Lo ha detto il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, intervenendo al settimo summit dei presidenti dei Parlamenti del G20. "I Parlamenti possono fare molto per sostenere lo sforzo globale di vaccinazione. Potete adottare provvedimenti che rafforzino i meccanismi di trasparenza nella distribuzione dei vaccini e che impediscano lo spreco di soldi pubblici nella sanità. Potete inoltre sostenere i Governi nel loro impegno contro la disinformazione in materia di vaccini. Uno studio recente di Nature – ha aggiunto – ha mostrato come la lettura di notizie false riduca la probabilità che un individuo si vaccini 'sicuramente' contro il Covid-19 di più di 6 punti percentuali. Il Parlamento Europeo ha compiuto molti passi concreti per sfatare i miti sui vaccini e ha fornito linee guida utili per identificare le notizie false sulle piattaforme digitali". Secondo Draghi "abbiamo davanti due problemi: nei paesi ricchi le dosi di vaccino sono ampiamente disponibili, ma una minoranza rifiuta di vaccinarsi o esita a farlo, questo comportamento è dovuto alla paura che non siano sicuri ed efficaci, nonostante le evidenze" dicano il contrario. "Nei paesi a basso reddito la disponibilità dei vaccini è ancora limitata, anche a causa di problemi di logistica", ha osservato. (ITALPRESS). tan/ads/red 07-Ott-21 11:23