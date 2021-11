Papa “Chiesa e società non approfittino dei più deboli”

ROMA (ITALPRESS) – Per Papa Francesco bisogna "guardarsi dagli ipocriti, cioè stare attenti a non basare la vita sul culto dell'apparenza, dell'esteriorità e sulla cura esagerata della propria immagine, a non piegare la fede ai propri interessi". Il Santo Padre, nel corso dell'Angelus a Piazza San Pietro ha spiegato che nel Vangelo "gli scribi usavano la religione per curare i loro affari, abusando della loro autorità e sfruttando i poveri. Il clericalismo è essere sopra gli umili, sfruttarli, bastonarli. È un monito per tutti: Chiesa e società, mai approfittare del proprio ruolo per schiacciare gli altri, mai guadagnare sulla pelle dei più deboli e vigilare per non cadere nella vanità". (ITALPRESS). spf/ads/red 07-Nov-21 15:04