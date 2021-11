ART&more by glo, a Bari l’installazione “Alba dei tempi” di Vascellari

BARI (ITALPRESS) – "Alba dei tempi", l'installazione ispirata alle pitture rupestri dell'artista Nico Vascellari, che indaga il rapporto tra uomo e natura, sarà esposta nel Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari. Glo, brand di BAT Italia per i dispositivi a tabacco riscaldato, ha presentato il secondo appuntamento del progetto artistico itinerante ART&more by glo. Inaugurata lo scorso luglio a Napoli, ART&more by glo si fa promotrice di opere e protagonisti del mondo dell'arte, noti ed emergenti, su tutto il territorio italiano in grado di interpretare al meglio la filosofia del brand. Vascellari ha creato per l'occasione Alba dei Tempi, un'opera in cui contemporaneo e preistorico coesistono, che invita il pubblico a ragionare su come poter costruire un domani migliore, ciascuno con il proprio contributo. Tema, quest'ultimo, di grande attualità e in linea con il principio aziendale di BAT Italia "A Better Tomorrow", l'impegno verso un futuro migliore per i consumatori, per la società e per le comunità in cui opera, attraverso la riduzione del suo impatto ambientale e della propria attività sulla salute. "Alba dei tempi" è un'imponente installazione che vede protagonista la pittura rupestre, la più antica forma d'arte, che esce dalla caverna e diventa una grande scultura di metallo. Ispirandosi al graffito di un pinguino ritrovato nella grotta provenzale Cosquer e risalente a 27000 anni fa, l'artista ha lavorato alla creazione di una maestosa scultura attraverso la fusione a terra, tra le più antiche tecniche di produzione di sculture metalliche. L'alluminio viene colato all'interno di uno stampo composto da terra rossa, che viene rotta alla fine del processo per poterne estrarre il pezzo. "ART&more by glo è l'espressione concreta del mecenatismo del nostro brand che ha scelto di supportare grandi opere e grandi artisti, noti ed emergenti, su tutto il territorio Italiano. È un onore per noi poter collaborare con Nico Vascellari, un nome di spicco nel panorama internazionale che con la sua opera ha saputo esprimere perfettamente i valori di glo attraverso un processo creativo dirompente, in cui passato e presente convivono, senza compromessi", commenta Antonino Grosso, Brand Deployment & Activation Manager di BAT Italia. "BAT – aggiunge Grosso – è impegnata nella costruzione di A Better Tomorrow, un futuro migliore per i consumatori, per la società e per le comunità in cui opera attraverso la riduzione del suo impatto sull'ambiente e sulla salute. Un futuro più verde, più equo e più inclusivo. Un impegno concreto espresso anche nella recente creazione del nostro A Better Tomorrow Digital Hub di Trieste, un centro di innovazione e sostenibilità dedicato alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di linee di prodotto a potenziale rischio ridotto, che sarà realizzato seguendo elevati standard di sostenibilità al fine di ridurre il suo impatto ambientale e avrà l'obiettivo di essere carbon neutral. È una missione che riguarda da vicino il rapporto tra l'uomo, la natura e l'ambiente circostante proprio come l'opera "Alba dei Tempi" invita a riflettere su questa relazione, sensibilizzando il pubblico sul tema". (ITALPRESS). abr/com 10-Nov-21 17:01