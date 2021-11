“Siamo qui”, nuovo album di Vasco Rossi certificato “oro”

ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo album di Vasco Rossi, "Siamo qui", in una sola settimana conquista l'"oro" (certificazione Fimi/GFK) e batte il record del 2021 di vendite nella prima settimana dalla sua pubblicazione. Con questo grande successo l'artista annovera un nuovo primato: essere primo in classifica degli album più venduti in 5 decenni differenti: '80, '90, '00, 10, 20. Ne citiamo qui solo alcuni: '80 "Bollicine", "C'è chi dice no", '90 "Gli spari sopra", "Nessun pericolo per te", "Canzoni per me", '00 "Stupido Hotel", "Buoni o Cattivi", "Il mondo che vorrei", 10 "Vivere o niente", "Sono Innocente". (ITALPRESS). mgg/com 23-Nov-21 17:13