Il settore vitivinicolo nel PNRR, approfondimento a Digitale Italia 

Moreschi: grazie alla digitalizzazione ci sarà maggiore sostenibilità

FILIPPO MORESCHI: Resp. Osservatorio AIDR Digital Agrifood

LUCIANO BULGARELLI: Presidente cantina sociale Quistello

Cosa prevede il PNRR per il settore vitivinicolo, quali saranno le linee guida per il futuro del comparto? A Digitale Italia una puntata dedicata al mondo del vino, eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo, che durante la pandemia ha ricevuto una battuta di arresto, e ora guarda al Piano di Ripresa e Resilienza con grandissima attenzione. Ospiti del format web di Aidr, Filippo Moreschi, Responsabile dell’Osservatorio Digital Agrifood di AIDR e Luciano Bulgarelli, Presidente Cantina Sociale Quistello. “La rivoluzione digitale nel comparto vitivinicolo – ha sottolineato durante il suo intervento Luciano Bulgarelli – ha subito una fortissima accelerazione durante la pandemia, marcando la differenza tra le cantine che avevano avviato il processo di digitalizzazione già prima del 2020 e quelle che hanno avviato questo processo in piena emergenza. Guardando al futuro, sarà essenziale il ruolo delle associazioni di categoria per sostenere e traghettare le piccole realtà verso una agricoltura 5.0.” “Il PNRR rappresenta un’occasione unica per le cantine italiane di investire in digitalizzazione, processo questo – ha aggiunto nel suo intervento Filippo Moreschi- che consentirà inevitabilmente di garantire una maggiore sostenibilità all’intero comparto. Le nuove tecnologie consentiranno infatti di monitorare l’intera filiera, ottimizzando l’uso di fitosanitari e riducendo i consumi di energia. Per garantire la transizione verso una agricoltura 5.0 – ha concluso Moreschi – è necessario però il coinvolgimento di tutte le realtà, dalle piccole alle grandi aziende agricole.”

