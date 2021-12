Letta “Il Colle? Eleggere presidente a larga maggioranza”

ROMA (ITALPRESS) – "Ho sempre detto che cominciare troppo presto la discussione sul Quirinale avrebbe distratto dalle altre priorità come la pandemia che ha un rigurgito in tutta Europa, la legge di bilancio e mettere a terra il Pnrr di cui finora si è solo parlato. Sono tre priorità per le quali non c'è bisogno di alcuna forma di distrazione". Così Enrico Letta, segretario nazionale del PD a Corriere.it. E ha proseguito: "Da gennaio discuteremo di Quirinale, in una situazione emergenziale, è bene che il presidente o la presidente venga eletto da una larga maggioranza e abbia un largo sostegno e consenso, sarebbe contraddittorio il contrario. Se comprende anche Giorgia Meloni? Sì, sarebbe positivo coinvolgere anche l'opposizione. Se in caso di maggioranza risicata si va al voto anticipato? Non lo so e non spetta a me dirlo, lo deciderà il Presidente o la Presidente che eleggeremo". (ITALPRESS). gor/mgg/red 09-Dic-21 11:30