Da Napoli il drink FRESH AND CLEAN di Gioacchino Coppola

DRINK: FRESH AND CLEAN

BARTENDER: Gioacchino Coppola, bar manager del Riserva RoofTop di Napoli





INGREDIENTI:

40 ml N.3 London Dry Gin

20 ml sherbet agli agrumi

Top-up soda al sapore di mare



Bicchiere: tumbler

Garnish: fiore edulo



PREPARAZIONE:

Raffreddare il bicchiere tumbler e versare il N.3 London Dry Gin e lo sherbet agli agrumi direttamente nel bicchiere, inserire un chunk di ghiaccio e terminare con un top-up di soda al sapore di mare. Guarnire con un fiore edulo.

IL DRINK:

Un cocktail, come sottolinea il nome, ‘Fresh and Clean‘, dal colore molto chiaro e molto semplice anche da replicare a casa. Realizzato con il N.3 London Dry Gin, distribuito in Italia da Pallini, unito a uno sherbet agli agrumi, che altro non è che un’estrazione degli oli essenziali dalle bucce degli agrumi. Si completa con una soda al sapore di mare, creata aggiungendo una piccola percentuale di sale. Ideato da Gioacchino Coppola, bar manager di Riserva RoofTop, nuova apertura con vista sul golfo di Napoli, il drink nasce con l’idea che possa accompagnare la sapidità delle pietanze di una cena, esaltandone i profumi e i sapori.