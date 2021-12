Calcio: Premier League. Covid, rinviata Leeds-Aston Villa-2

Il Leeds spoecifica che non ci sono nuove positività e spiega che ancora molti giocatori sono in isolamento In un comunicato stampa il Leeds ha specificato che "non sono state registrate nuove positività", spiegando, però, che "la maggior parte di coloro che erano già risultati positivi sono ancora in isolamento, quindi non ci sono abbastanza giocatori della prima squadra" per scendere in campo martedì, circostanza confermata anche da una nota ufficiale della Premier. (ITALPRESS). ari/red 26-Dic-21 15:37