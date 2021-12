Calcio: Premier League. Covid, rinviata Leeds-Aston Villa

Nuovi casi di positività all'interno del gruppo squadra della formazione allenata da Marcelo Bielsa LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un'altra partita di Premier League rinviata per Covid. Si tratta di Leeds-Aston Villa in programma martedì 28 e valida per la 20esima giornata del massimo campionato inglese. Un rinvio dovuto alle nuove positività riscontrate all'interno del gruppo squadra della formazione allenata da Marcelo Bielsa, già costretta a saltare il match contro il Liverpool in programma oggi e anche questo posticipato per Covid. Da parte sua l'Aston Villa avrebbe dovuto rinunciare a mister Gerrard, anche lui positivo al Covid, così come il tecnico del Crystal Palace, Patrick Vieira, che non sarà in panchina nella sfida di oggi contro il Tottenham di Conte. In totale a dicembre, almeno finora, sono state rinviate 14 partite di Premier. (ITALPRESS). ari/red 26-Dic-21 15:26