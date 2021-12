Calcio: Premier League. Doppietta Jorginho, Aston Villa-Chelsea 1-3

Il nazionale azzurro realizza due gol su rigore, di Lukaku l'altro sigillo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Vittoria per 3-1 in rimonta del Chelsea nella 19esima giornata della Premier League sul campo dell'Aston Villa. Padroni di casa avanti al 28' con un'autorete di James, pari dei blues al 34' con un rigore di Jorginho. Nella ripresa la formazione di Tuchel passa in vantaggio con Lukaku che, al 56', si sblocca dopo un lungo digiuno e chiude il match al 93' con un altro penalty di Jorginho. Rinviate Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford e Burnley-Everton. (ITALPRESS). mra/ari/red 26-Dic-21 20:34