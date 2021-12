Calciomercato: Fiorentina. Top club su Vlahovic, vuole ingaggio monstre

Secondo il Daily Star l'attaccante serbo chiederebbe circa 230 mila euro a settimana FIRENZE (ITALPRESS) – Il futuro dell'attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, resta un rebus. Il centravanti serbo, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023, piace a diversi top club europei che vorrebbero acquistarlo già a partire dal prossimo mese. Vlahovic, 19 gol in 22 partite in questa stagione, per trasferirsi a gennaio – riporta Daily Star – chiederebbe circa 230 mila euro a settimana di stipendio. Inoltre la Fiorentina non avrebbe intenzione di privarsene per meno di 70 milioni di euro. Condizioni che quindi rendono complicato il suo passaggio in Premier League. Tra le squadre interessate c'è il Manchester City, ma Guardiola ha smentito un possibile arrivo di un nuovo attaccante nonostante l'imminente partenza di Ferran Torres direzione Barcellona. Arsenal, Tottenham, Chelsea e Juventus sono alla finestra, ma le pretese del calciatore – al momento – sembrano rallentare qualsiasi tipo di ragionamento. (ITALPRESS). mra/ari/red 26-Dic-21 17:39