Calciomercato: Psg. Club ha bisogno di fare cassa in prossime 2 sessioni

Rafinha verso la Real Sociedad, più difficile l'addio di Icardi ROMA (ITALPRESS) – Cento milioni di euro da mettere nelle proprie casse nelle prossime due sessioni di mercato. Sarebbe questo l'obiettivo del Paris Saint Germain di Nasser Al-Khelaifi che, secondo quanto riferisce 'L'Equipe', avrebbe bisogno di sfoltire una rosa composta da oltre 30 giocatori per continuare a ridurre il suo passivo in bilancio. E così, se il club sarebbe disposto a sacrifici pur di trattenere Kylian Mbappé, ecco che alcuni big sarebbe già con le valigie in mano, a cominciare dalla finestra invernale di trasferimento. Uno di questi è Rafinha: il brasiliano, che ha giocato solo 221 minuti con il Psg, potrebbe finire in prestito alla Real Sociedad fino al prossimo 30 giugno. Un'operazione che alleggerirebbe i francesi dello stipendio dell'ex centrocampista di Barcellona e Inter. Altri candidati alla partenza sono Thilo Kehrer e Diallo, che potrebbero portare nelle casse del Psg una cifra complessiva di 50 milioni. Anche Julian Draxler (20 milioni) e Kurzawa (9) sarebbero stati inseriti in una lista di possibili partenti, anche se entrambi, in scadenza nel 2024, non vorrebbero lasciare Parigi. Il tecnico Mauricio Pochettino potrebbe poi rinunciare anche a Sergio Rico, valutato 5 milioni e chiuso in porta dal dualismo tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma. E poi c'è Mauro Icardi, ex Sampdoria e Inter, accostato ultimamente alla Juventus ma il cui trasferimento sarebbe piuttosto complicato. (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-21 12:12