Il Mancity ne fa 6, vincono Arsenal e Tottenham

Successo del Southampton sul campo del West Ham LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Larga vittoria per 6-3 del Manchester City all'Ethiad Stadium contro il Leicester nella 19esima giornata della Premier League. Pronti via la formazione di Guardiola si porta avanti di quattro reti con De Bruyne, Mahrez (rigore), Gundogan e Sterling (rigore); nella ripresa la rezione degli ospiti che accorciano fino al 4-3 con Maddison, Lookman e Iheanacho. Ma i Citizens la chiudono con Laporte e Sterling. Pokerissimo dell'Arsenal sul campo del Norwich. In gol Saka (doppietta), Tierney, Lacazette (rigore) e Smith Rowe. Netta vittoria per 3-0, invece, per il Tottenham di Conte che stende il Crystal Palace portandosi momentaneamente al quinto posto. Decidono Kane, Lucas Moura e Son. In mezzo, tra gli ospiti, il doppio giallo rimediato da Zaha. Sorride, infine, anche il Southampton che ha espugnato per 3-2 il campo del West Ham. Ospiti due volte avanti con Elyounoussi e Ward-Prowse (rigore), padroni di casa abili a rimontare in entrambe le occasioni con i sigilli di Antonio e Benrahma. Ma è Bednarek a 20 minuti dalla fine a regalare il successo ai Saints. (ITALPRESS). mra/ari/red 26-Dic-21 18:12