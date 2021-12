Sempre più complicata la situazione in casa Olimpia MILANO (ITALPRESS) – Non tende a spegnersi il focolaio di Covid all'interno dell'Olimpia Milano. La società meneghina comunica in una nota che, "a seguito di ulteriori test effettuati nella giornata di oggi, un altro membro del Gruppo Squadra, precedentemente negativo e in isolamento, è risultato positivo al Covid-19". (ITALPRESS). glb/com 27-Dic-21 18:19