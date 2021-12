Basket: Nba. Memphis torna al successo, Oklahoma stoppa New Orleans

Embiid trascina Philadelphia a Washington, Jokic decisivo per Denver ROMA (ITALPRESS) – Dopo tre sconfitte consecutive, Memphis torna al successo nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet del Golden 1 Center di Sacramento, di fronte a oltre 15mila spettatori, i Grizzlies fanno la voce grossa mettendo al tappeto i padroni di casa dei Kings per 127-102. A trascinare il quintetto del Tennessee ci pensano Bane e Jackson, autori rispettivamente di 28 e 21 punti. Dopo quattro affermazioni di fila si fermano i New Orleans Pelicans, sconfitti per 117-112 da Oklahoma City Thunder: a rubare la scena è il canadese Gilgeous-Alexander, che fa esplondere il Paycom Center con un bottino personale di 31 punti. Un Embiid spettacolare (36 punti) trascina alla vittoria Philadelphia sul campo dei Washington Wizards: finisce 117-96 per i Sixers. Affermazione esterna per i Denver Nuggets, che espugnano l'impianto dei Los Angeles Clippers per 103-100 con 26 punti di Jokic, top-scorer dell'incontro. Altri risultati: Miami Heat-Orlando Magic 93-83; Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 144-99; San Antonio Spurs-Detroit Pistons 144-109; Chicago Bulls-Indiana Pacers 113-105. (ITALPRESS). mc/red 27-Dic-21 08:40