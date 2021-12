Calcio: ManUtd. Martial vuole andare via, Rangnick “Nessuna offerta”

L'attaccante francese è stato spesso accostato alla Juventus MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Anthony Martial ha ribadito l'intenzione di voler lasciare il Manchester United. Lo ha rivelato Ralf Rangnick, tecnico dei Red Devils impegnati questa sera nel posticipo della 19esima giornata di Premier League contro il Newcastle. "Mi ha spiegato che è al Manchester United da sette anni e che sente che è giunto il momento per lui di voltare pagina, di guardare altrove", ha spiegato Rangnick. Per il 26enne attaccante francese, che in questa stagione ha disputato solo 10 partite con lo United (4 da titolare) segnando una sola rete, non ci sarebbero però offerte, anche se nei giorni scorsi è stato accostato alla Juventus. "È importante anche guardare alla situazione del club – ha aggiunto Rangnick – C'è il Covid, e siamo impegnati in tre competizioni in cui abbiamo grandi ambizioni. Finché non ci saranno offerte, rimarrà". (ITALPRESS). mc/red 27-Dic-21 09:06