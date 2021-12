Calcio: Pisa. Corrado “Anche il Milan su Lucca, parliamone a giugno”

Il presidente dei toscani: "Ci sono 12-13 squadre che possono ambire alla A" ROMA (ITALPRESS) – "Lucca? E' forte, ha grandi margini di crescita grazie alle sue doti fisiche e tecniche. Nell'ultimo periodo ha sofferto per aver giocato un po' troppo, si è portato dietro qualche acciacco che non ha curato ed ha avuto per questo qualche flessione". Lo ha detto il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1, parlando del suo 'gioiello', l'attaccante dell'under 21, Lorenzo Lucca. "Se l'ha cercato il Milan? Abbiamo avuto tante sollecitazioni, tra cui forse anche dai rossoneri, ma anche di squadre internazionali. Lucca ha qualche attenzione in più, ha qualcosa che normalmente attrae i campionati europei. A tutti abbiamo detto che se ne può parlare ma a giugno". Per quanto riguarda la lotta per la promozione, Corrado ha sottolineato che "ci sono 12-13 squadre che possono ambire alla A. E' finito il primo tempo di una partita di calcio e sappiamo come spesso nella ripresa il risultato si può ribaltare". I toscani sono in testa alla classifica, "ma arrivare ai play-off non sarebbe una delusione: abbiamo gli stessi colori dell'Inter ma ad inizio campionato non avevamo le stesse ambizioni. Siamo una squadra giovane, ambiziosa – ha concluso Corrado – ma all'inizio non eravamo nel novero delle favorite". (ITALPRESS). mc/red 27-Dic-21 09:37