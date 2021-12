Calciomercato: Barça. Contratto di cinque anni e mezzo a Ferran Torres

Per l'attaccante spagnolo il City incasserà 55 milioni di euro, bonus esclusi BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ferran Torres può considerarsi ormai un giocatore del Barcellona. Il 21enne attaccante spagnolo è arrivato stamattina in Catalogna per sottoporsi alle rituali visite mediche e, secondo i quotidiani "Sport" e "Mundo Deportivo", firmerà successivamente un contratto di cinque anni e mezzo con i blaugrana, ora allenati da Xavi e settimi in Liga. Il Barça, prossimo avversario del Napoli negli spareggi di Europa League, dovrebbe versare nelle casse del Manchester City 55 milioni di euro, esclusi i bonus. Arrivato in Premier League dal Valencia nel 2020, Ferran Torres era sotto contratto con i Citizens sino al 2025 ma in questa stagione Pep Guardiola lo aveva impiegato in sole sette partite, realizzando tre gol. La presentazione ufficiale del neo-acquisto dei blaugrana dovrebbe avvenire domani. (ITALPRESS). mc/red 27-Dic-21 11:06