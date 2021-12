Sci alpino: Cdm donne. Bassino “Ritrovato fiducia e consapevolezza”

L'azzurra a caccia di un altro podio domani nel gigante di Lienz LIENZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Il podio di Courchevel mi ha ridato un po' di fiducia e di consapevolezza". Marta Bassino ha ritrovato entusiasmo ed è pronta a dare il massimo domani, martedì, nel gigante di Coppa del Mondo a Lienz. "Ho passato i due giorni di Natale in famiglia, per poi spostarmi a Dobbiaco dove oggi abbiamo fatto allenamento in condizioni ottimali: guardiamo avanti in vista di domani – spiega la sciatrice piemontese – Lienz è una pista molto bella, che mi piace molto, dove due anni fa ero salita sul podio e sono molto contenta di poterci gareggiare nuovamente. Non ho ancora avuto modo di mettere i piedi in pista ma i tecnici hanno riferito di ottime condizioni". "Peccato per Courchevel, ma non si vive nel passato – spiega Sofia Goggia, a caccia di conferme tra i pali larghi – Nonostante il risultato penso che la sciata in questa disciplina ci sia, è solo questione di tempo per mettere insieme i pezzi. Una pista molto vecchia maniera, un po' storta con molti dossi ed un passaggio nel bosco: una bella pista da gigante". Infine Federica Brignone: "Lienz è una tappa sempre molto bella, un gigante molto ben preparato: peccato per l'assenza del pubblico. Questa è una pista che mi piace moltissimo, abbastanza tecnica, dove però bisogna spingere rendendolo un bel gigante. A Courchevel non sono riuscita ad esprimermi, però sto sciando bene, ho i tempi giusti e spero di riuscire a dare il mio massimo, di far vedere quello che sto facendo in allenamento cosa che non ho fatto nella tappa francese". (ITALPRESS). mc/com 27-Dic-21 14:43