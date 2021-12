Zamparini operato a Udine, situazione delicata

L'ex numero uno di Venezia e Palermo era stato portato in ospedale nei giorni scorsi. PALERMO (ITALPRESS) – Maurizio Zamparini, ex presidente di Palermo e Venezia, è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'ex numero uno del club rosanero era stato portato in ospedale nei giorni scorsi e successivamente è anche stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La situazione viene monitorata costantemente dai medici e risulta essere delicata. Mesi difficili per Zamparini che lo scorso 1 ottobre aveva anche dovuto fare i conti con la dolorosissima scomparsa del figlio Armando, che si trovava a Londra per motivi di studio e lavoro. (ITALPRESS). mra/gm/red 27-Dic-21 17:17