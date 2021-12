Calcio: Alaves esonera Calleja, Mendilibar nuovo allenatore

La squadra basca aveva raccolto un solo punto nelle ultime 5 partite VITORIA-GASTEIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Salta un'altra panchina nella Liga spagnola. L'Alaves ha ufficializzato oggi l'esonero di Javier Calleja, che paga i recenti risultati che hanno visto la squadra basca raccogliere un solo punto nelle ultime cinque gare, scivolando al 18esimo posto, e venire eliminata in Coppa del Re. Al suo posto è stato ingaggiato fino al termine della stagione José Luis Mendilibar. Sono già sei i cambi in panchina nel massimo campionato spagnolo 2021-22: due sono avvenuti al Levante (Javier Pereira per Paco Lopez e poi la promozione di Alessio Lisci), si sono affidati a un altro allenatore anche Getafe (Quique Flores per Michel), Elche (Francisco per Fran Escribà) e Barcellona (Xavi per Koeman). (ITALPRESS). glb/red 28-Dic-21 10:31