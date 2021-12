Calcio: Benfica. Via Jorge Jesus,Rui Costa”Soluzione migliore per tutti”

"Ho sempre cercato di essere una soluzione, non un problema", le parole dell'ormai ex tecnico LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il Benfica ha ufficializzato il divorzio con il tecnico Jorge Jesus, tornato a Lisbona un anno e mezzo fa dopo aver vinto il campionato brasiliano e la Libertadores con il Flamengo. Il club lusitano ringrazia l'allenatore, che paga i cattivi rapporti con lo spogliatoio dopo aver messo fuori rosa uno dei senatori del gruppo, Pizzi, e annuncia che sarà Nelson Verissimo, tecnico della seconda squadra, a guidare le Aquile fino al termine della stagione. l'addio è stato ufficializzato, oltre che tramite comunicato, durante una conferenza stampa. "Non era questa la fine che volevamo, abbiamo lavorato duramente per raggiungere i nostri obiettivi, ma con la stessa onestà che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti, siamo arrivati alla conclusione che la decisione di separarci sia la migliore per tutti", le parole del presidente del Benfica, Manuel Rui Costa. Al fianco dell'ex Fiorentina e Milan lo stesso Jorge Jesus. "Ho detto sì al progetto con tutto il cuore, ma ora siamo arrivati alla fine, ho sempre pensato di poter essere la soluzione e non un problema. Penso che la decisione di separarci, per gli interessi del club e di tutti, sia la migliore. La vita va avanti e io continuerò a lavorare con amore e passione nella mia carriera da allenatore, per me è stato un onore tornare in questo club e difendere i colori del Benfica", il saluto di Jorge Jesus concluso con un abbraccio al presidente Manuel Rui Costa. (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-21 16:13