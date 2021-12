Calcio: Maitland-Niles verso Roma, Arsenal su Coutinho

Conferme dall'Inghilterra: il 24enne centrocampista LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Arrivano conferme dall'Inghilterra sul possibile arrivo di Ainsley Maitland-Niles alla Roma: il "Mirror" parla di operazione vicina alla chiusura, col 24enne centrocampista – appena 263 minuti in stagione in Premier League – che si trasferirebbe dall'Arsenal in prestito con diritto di riscatto. I Gunners potrebbero sostituirlo con Philippe Coutinho, al quale il Barcellona ha espressamente chiesto di trovarsi un'altra squadra per gennaio. Il brasiliano è destinato a non avere molto spazio con Xavi e vedrebbe bene un ritorno in Premier League: l'Arsenal sarebbe la sua prima scelta, preferita ad altre soluzioni come Everton, Tottenham e Newcastle. I blaugrana sarebbero pronti a fare uno sforzo per agevolare la partenza di Coutinho, accettando la soluzione del prestito e contribuendo all'ingaggio. (ITALPRESS). glb/red 28-Dic-21 12:31