Il giocatore resterà in isolamento nel proprio domicilio NAPOLI (ITALPRESS) – Altro caso di coronavirus al Napoli dopo Fabian Ruiz. Si tratta di Hirving Lozano, che "è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio", fa sapere la società partenopea. (ITALPRESS). glb/red 28-Dic-21 16:17