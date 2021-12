Calcio: Pronto assalto Real a Mbappè, poi Haaland o Vlahovic

Fra pochi giorni il francese sarà libero di firmare per la prossima stagione MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ancora pochi giorni e Kylian Mbappè sarà libero di firmare col Real Madrid per la prossima stagione. L'attaccante è in scadenza col Psg e, regolamento alla mano, a sei mesi dalla fine del contratto può accordarsi con un'altra squadra. Ecco perchè, secondo "As", i blancos preparano l'offensiva finale per assicurarsi a parametro zero Mbappè anche se difficilmente ci saranno annunci, visto che Real e Psg si troveranno di fronte negli ottavi di Champions. Ma Florentino Perez è pronto a raddoppiare. Il presidente del Real sogna di affiancare a Mbappè Erling Haaland, che avrebbe indicato nelle merengues la sua prima scelta. Ma la concorrenza della Premier League è forte e a Madrid avrebbero già individuato l'alternativa al norvegese: Dusan Vlahovic, che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023. Fra l'altro il serbo, secondo Ancelotti, sarebbe più compatibile con Benzema rispetto a Haaland e consentirebbe al tecnico di Reggiolo di non rinunciare al francese. Per convincere la Fiorentina, però, servono 80 milioni di euro mentre Vlahovic chiederebbe oltre 12 milioni a stagione. (ITALPRESS). glb/red 28-Dic-21 12:10