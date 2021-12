Calcio: Tottenham, idee Kessie e McKennie per il centrocampo

I due giocatori sarebbero molto graditi da Conte LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Fabio Paratici guarda alla serie A per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. Secondo il "Daily Express", il Tottenham sarebbe sulle tracce di Franck Kessie e Weston McKennie. Il primo è in scadenza di contratto col Milan e gli Spurs si sarebbero già mossi con l'entourage dell'ivoriano per battere la concorrenza di Manchester United e Arsenal: Kessie sarebbe stato espressamente richiesto da Conte e non è escluso un tentativo già per gennaio, pagando un indennizzo ai rossoneri anzichè aspettare giugno per ingaggiarlo a parametro zero. Altro giocatore sul taccuino di Paratici è McKennie, che lui stesso aveva portato alla Juve: i bianconeri non considerano lo statunitense incedibile e davanti a una proposta da 30 milioni darebbero il via libera per provare a ingaggiare – a patto di liberarsi anche degli ingaggi di Arthur e Ramsey – Aurelien Tchouameni del Monaco. (ITALPRESS). glb/red 28-Dic-21 13:15