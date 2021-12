Calcio: Ufficiale, Ferran Torres dal Manchester City al Barcellona

Contratto fino al 2027 e clausola da un miliardo di euro MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester City ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Ferran Torres al Barcellona. Il 21enne spagnolo lascia l'Etihad dopo 16 mesi in cui ha collezionato 43 presenze e 16 gol, vincendo una Premier League e una Coppa di Lega. Il Barcellona, dal canto suo, ha annunciato che Ferran Torres ha firmato un contratto fino al 2027, con una clausola rescissoria da un miliardo di euro. La presentazione è programmata per lunedì. Le cifre dell'operazione non sono state rese note ma la stampa spagnola riferisce di un accordo per 55 milioni di euro più bonus fino a 7-10 milioni. (ITALPRESS). glb/red 28-Dic-21 15:05