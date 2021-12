Il Tottenham di Conte non passa a Southampton: 1-1

Gli Spurs subiscono il sorpasso del West Ham, quinto dopo l'1-4 in casa del Watford di Ranieri LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Tottenham non passa a Southampton. In un match valido per la 20esima giornata di Premier League (al momento due le gare rinviate per Covid: Arsenal-Wolverhampton e Leeds-Aston villa), la squadra di Antonio Conte pareggia 1-1 sul campo dei Saints che passano in vantaggio al 25° del primo tempo con Ward-Prowse. La formazione di casa resta in 10 per l'espulsione di Salisu e, al 41°, il solito Harry Kane pareggia su rigore. Nella ripresa gli Spurs prendono d'assalto il Southampton (due gol annullati agli ospiti), ma il risultato non cambia. Tottenham a quota 30 punti, ma che subisce il sorpasso del West Ham che si porta al quinto posto con 31, grazie al successo per 4-1 sul campo del Watford di Claudio Ranieri. Dopo i tanti casi di positività, la squadra del tecnico italiano perde in casa con gli Hammers che si impongono in rimonta (gol iniziale di Dennis, al 4°) grazie alle reti di Soucek (27°), Benrahma (29°), Noble (58°) e Vlasic (91°). Nell'altra gara delle 16, netto successo del Crystal Palace che regola 3-0 il fanalino di coda Norwich con i gol di Edouard, Mateta e Schlupp. (ITALPRESS). ari/glb/red 28-Dic-21 18:04