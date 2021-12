Sci alpino: Worley vince il gigante di Lienz, Brignone quarta

Sul podio Vhlova ed Hector, sesto posto per Marta Bassino LIENZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Tessa Worley vince lo slalom gigante di Lienz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La francese fa segnare il miglior tempo complessivo in 2'03"88, precedendo di 30 centesimi la slovacca Petra Vlhova. Completa il podio la svedese Sara Hector, staccata di 38 centesimi. Grande rimonta di Federica Brignone, che si ferma al quarto posto (+0"64). In top-10 anche Marta Bassino, sesta a 1"10, più indietro Sofia Goggia (12esima a 1"72), Roberta Melesi (23esima a 2"25) ed Elena Curtoni (24esima a 2"47). (ITALPRESS). spf/glb/red 28-Dic-21 14:02