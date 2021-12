L'Openjobmetis ringrazia il giocatore "per l'impegno profuso" VARESE (ITALPRESS) – La Pallacanestro Openjobmetis Varese ha reso noto che è stata firmata la risoluzione consensuale del contratto con John Egbunu. "Al giocatore – sottolinea una nota – vanno i ringraziamenti per l'impegno profuso durante il periodo di permanenza con la maglia biancorossa e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera". (ITALPRESS). ari/com 29-Dic-21 11:16