Calcio: Anche Zakaria non rinnoverà col Moenchengladbach

In scadenza a giugno, lo svizzero ha estimatori anche in Italia MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dopo Matthias Ginter, il Borussia Moenchengladbach incassa un altro addio: anche Denis Zakaria ha comunicato alla società che non intende rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. A renderlo noto è la stessa società, che ha convocato i giocatori a fine contratto per capirne le intenzioni e programmare il futuro. E mentre Jordan Beyer ha deciso di prolungare fino al 2026 e la trattativa con Patrick Herrmann è avviata, Zakaria – come Ginter – ha optato per mettere fine alla sua esperienza ai Fohlen, iniziata nell'estate 2017. "Ora sappiamo con chi possiamo pianificare la prossima stagione e chi no, era importante per noi", ha spiegato il ds Max Eberl. Zakaria potrebbe essere ceduto a questo punto già a gennaio per non perderlo a parametro zero: il 25enne centrocampista svizzero ha estimatori anche in Italia. (ITALPRESS). glb/red 29-Dic-21 19:04