Calcio: Chelsea. Ex capitano John Terry consulente settore giovanile

La leggenda del club di Stamford Bridge torna a casa, partendo dall'Academy LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il ritorno della leggenda. John Terry rimette piede a Cobham, il centro sportivo del Chelsea, come nuovo consulente dell'Academy dei blues, ovvero il settore giovanile del club campione d'Europa. L'ex capitano "lavorerà – informa la nota di Stamford Bridge – con i nostri giovani giocatori e lo staff tecnico del settore giovanile, condividendo la vasta esperienza acquisita nei suoi 20 anni di carriera da giocatore e nel recente periodo come assistente allenatore all'Aston Villa". "Sarà un grande mentore per i nostri giocatori e una risorsa fantastica per il nostro staff tecnico. Non vediamo l'ora che inizi", il commento del responsabile dell'Academy, Neil Bath. Dopo essere entrato nel club all'età di 14 anni, Terry ha raccolto 717 presenze in prima squadra e per oltre 500 ha indossato la fascia di capitano. Ha vinto 17 trofei con i blues, tra cui cinque titoli della Premier League e una Champions League. (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-21 12:38