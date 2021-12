Calcio: Liga. Covid, tre positivi al Siviglia, dodici all’Elche

Al rientro dalle vacanze di Natale, emergenza contagi nel calcio spagnolo MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un problema che riguarda tutti e i principali campionati europei non sono esenti. La Premier League, dove il calcio non si è fermato per le festività natalizie, continua a rimandare partite, mentre in Spagna si continuano a contare i positivi al rientro dei giocatori dalle vacanze. Il Barcellona ieri ne ha annunciato quattro, il Levante cinque, il Real Madrid ha cominciato ad avere problemi anche prima della sosta, ma nelle ultime ore anche il Siviglia ha ufficializzato la positività di tre membri del gruppo squadra. Niente a che vedere con l'emergenza in corso all'Elche, dove sono ben 12 i positivi tra prima squadra, giovanili e staff tecnico. (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-21 09:20