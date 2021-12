Calcio: Svezia. Forsberg Pallone d’Oro, succede a Zlatan Ibrahimovic

Il centrocampista offensivo del Lipsia e della Svezia miglior giocatore svedese del 2021 STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Emil Forsberg è stato eletto miglior giocatore svedese del 2021. Il centrocampista offensivo del Lipsia e della nazionale svedese succede nell'albo d'oro del pallone d'oro di Svezia a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che nel 2020 aveva portato a casa il 12esimo trofeo della sua straordinaria carriera. "Per me è un enorme riconoscimento che arriva al termine di un anno fantastico per la nostra nazionale", il commento di Forsberg al canale svedese TV4. (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-21 12:01