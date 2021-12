Assente Aina, convocato dalla Nigeria per la prossima Coppa d'Africa. TORINO (ITALPRESS) – Ripresa degli allenamenti per il Torino al Filadelfia, dopo la sosta per le vacanze di Natale. Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica, con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Assente Aina, convocato dalla Nigeria per la prossima Coppa d'Africa. Terapie per Belotti e Berisha. Domani in programma una sessione di lavoro. (ITALPRESS). gm/com 29-Dic-21 15:26