Calciomercato: Borussia Dtm. Club ad Haaland “Futuro entro febbraio”

La società vuole una risposta dal bomber norvegese: ancora Dortmund o partenza? DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il pressing dei difensori non lo spaventa, quello del club neanche anche perchè su certe questioni a lavorarci è uno come Mino Raiola. Il Borussia Dortmund, però, è stanco dell'estenuante tira e molla di Erling Haaland e del suo agente in merito al futuro, anche perchè il norvegese ha un contratto fino al 2024. Il problema è quella clausola rescissoria da 75 milioni che attrae le maggiori società europee (Real Madrid su tutte), ma pur di tenerlo il club tedesco sarebbe pronto a raddoppiare lo stipendio del suo fuoriclasse, passando da 8 a 16 milioni a stagione. Ecco perchè, secondo Bild, il Borussia, prodotto il massimo sforzo in termini economici, ora vuole sapere dal bomber norvegese se sarà ancora Dortmund o se preferirà dire sì a qualche potenza del calcio europeo. (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-21 14:57