Calciomercato: Chelsea. Azpilicueta non rinnova, accordo con il Barça

Il capitano dei blues pronto a tornare in Spagna dopo 10 anni di Premier LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea e Cesar Azpilicueta non hanno trovato l'intesa sul rinnovo del contratto. Il capitano dei campioni d'Europa, secondo la stampa spagnola, avrebbe già un accordo con il Barcellona per la prossima stagione. Per il nazionale iberico si tratterebbe di un ritorno nel calcio spagnolo 12 anni dopo la sua partenza dall'Osasuna, prima per approdare al Marsiglia (2010-2012) e poi per diventare una bandiera del club di Stamford Bridge. (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-21 13:44